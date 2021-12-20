20.12.2021
12:22
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Медицина

Уникальная операция по оживлению протезов рук и ног

Первую уникальную операцию по очувствлению протезов рук и ног провели в медцентре Дальневосточного федерального университета. Пациенты отметили, что кисти рук будто «ожили»! Подробнее — в сюжете на Инстаграм Sakhalife.

Фото: Медцентр ДВФУ
Источник: Медцентр ДВФУ
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