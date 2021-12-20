Уникальная операция по оживлению протезов рук и ног

Первую уникальную операцию по очувствлению протезов рук и ног провели в медцентре Дальневосточного федерального университета. Пациенты отметили, что кисти рук будто «ожили»! Подробнее — в сюжете на Инстаграм Sakhalife. View this post on Instagram A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru)

Фото: Медцентр ДВФУ Источник: Медцентр ДВФУ

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