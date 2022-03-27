Уникальная карта специально для жителей Якутии

В Год 100-летия ЯАССР оформите Карту жителя Якутии – уникальное предложение на рынке банковских услуг региона. С помощью платежной карты «Моя Якутия»:

— получают все социальные выплаты (пенсии, пособия)

— предоставляются льготы как по удостоверению,

— можно совершать покупки на всей территории России,

— получать скидки и кешбэк в рублях за покупки, в том числе по программе лояльности «СВОИ»,

— пользоваться привилегиями платежной системы «Мир» и программы лояльности «Привет, Мир».

Проект «Карта жителя Якутии» запущен в массовую эмиссию по инициативе правительства региона в октябре 2021 года. Многофункциональную дебетовую карту можно бесплатно оформить в крупнейшем кредитно-финансовом учреждении республики Алмазэргиэнбанке.

«Карта «Моя Якутия» – не просто привычное всем платежное средство, это уникальная карта специально для жителей нашей республики. Мы высоко ценим доверие наших клиентов и стараемся развивать и совершенствовать проект, чтобы карта стала полезным и удобным финансовым инструментом для каждого якутянина», — отметил председатель правления Алмазэргиэнбанка Николай Долгунов.

Карта «Моя Якутия» функционирует в полном объеме на всей территории России по правилам национальной платежной системы «Мир», включая получение зарплаты, пенсий, стипендий, оплаты товаров, перевод средств и т.д.

Универсальная платёжная карта позволяет получать дополнительный доход в виде скидок и кешбэка от более 1 300 партнеров проекта в размере до 15 процентов от суммы покупки. Дополнительно АЭБ начисляет один процент с любой покупки каждому держателю карты и проценты на остаток при выполнении определенных условий.

Кроме того, владельцы продукта до 4 апреля получают максимальные ставки по новому вкладу «Будущее».

Также Карта жителя Якутии позволяет платить за проезд в автобусе по тарифу «Транспортный кошелек» или – при наличии льгот на транспорте – по льготному тарифу.

При наличии у держателя льготного статуса Карта «Моя Якутия» позволяет получать все положенные меры социальной поддержки без предъявления соответствующего удостоверения.

Карта жителя выпускается и обслуживается республиканским банком полностью бесплатно для своего держателя.

Присоединяйтесь к клубу владельцев карты «Моя Якутия» и открывайте перед собой новые преимущества в мире финансов! Оформить карту может любой житель республики с 14 лет на card.sakha.gov.ru и на сайте АЭБ albank.ru, а также в офисах банка.