Уникальная интерактивная выставка «Образование, открытое в пространство»  ждет гостей

В первый день работы XIV съезда учителей и педагогической общественности республики состоялось торжественное открытие выставки «Образование, открытое в будущее» в музейном комплексе «Россия — моя история».

С открытием выставки и началом работы съезда делегатов поздравили заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Сергей Местников, министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Ирина Любимова, председатель Совета ветеранов Министерства образования и науки Светлана Захарова.

Сергей Васильевич Местников отметил, что на выставке представлены все актуальные проекты регионального образования: «Здесь на выставке представлены все действующие образовательные проекты разной направленности. Это и качество образования и среднее профессиональное образование. Я уверен, что абсолютно всем делегатам съезда и гостям выставки будет интересно приобщиться к достижениям современного регионального образования и каждый получит новые навыки и познания».

Министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Ирина Павловна Любимова сказала, что почти все образовательные организации: детские сады, школы, профессиональные образовательные организации, научные организации сделали свои материалы и такая масштабная образовательная выставка проводится впервые в таком интерактивном виде. Ирина Павловна поблагодарила всех организаторов выставки и отметила, что учителям будет очень интересно проводить здесь уроки.

Организаторы отмечают, что выставка разработана в соответствии с направлениями развития системы образования республики, которые закреплены в Указе Главы Республики Саха (Якутия) от 22.11.2018 г. №190 «О стратегических направлениях развития образования в Республике Саха (Якутия)». Выставочное пространство разделено на 7 ключевых направлений: «Развитие инфраструктуры», «Профессиональное образование», «Управление качеством образования», «Развитие детей и молодежи», «Здоровое поколение», «Патриотическое воспитание» и «Наука в сфере образования».

В ходе работы выставки в лектории музея Центром опережающей профессиональной подготовки РС (Я) проводятся интерактивные профориентационные мероприятия. В них любой посетитель выставки сможет пройти профориентационную диагностику, направленную на выявление и измерения направленности человека в профессиональной деятельности. Участников познакомят с профессиями будущего и предоставят возможность испытать некоторые из них на себе в «примерочной профессий» Федерального проекта «Билет в будущее».

В период проведения съезда в Историческом парке «Россия – Моя история» также будут работать мультимедийно-предметная выставка «Современная история Якутии», посвященная 100-летию ЯАССР, экспозиция «Путь Эллэя», выставка Политехнического музея «Жизнь с вирусами» и фотовыставка «Первозданная Россия».

Приглашаем всех жителей и гостей города Якутска посетить эту уникальную интерактивную выставку о достижениях системы образования республики с 4 по 6 октября 2022 года с 10.00 до 19.00 часов по адресу: ул. Ксенофонта Уткина, 5 — Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история». Вход бесплатный.