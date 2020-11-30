Умные гаджеты помогут врачам в лечении сахарного диабета

В нашей республике, впервые на Дальнем Востоке внедряются новые технологии удаленного мониторирования глюкозы у пациентов с сахарным диабетом. Система непрерывного мониторирования глюкозы позволяет измерять глюкозу каждые несколько минут. Для этого подкожно устанавливается сенсор, который измеряет глюкозу непрерывно с частотой раз в пять — пятнадцать минут.

На прошлой неделе эндокринологи установили одному из своих пациентов сенсор системы «Гардиан коннект» и присоединили к нему считывающее устройство. Информация об уровне глюкозы с сенсора передается на считывающее устройство, а далее поступает на мобильное приложение телефона пациента. С его сотового телефона оповещения о низком или высоком уровне сахара в крови передаются на компьютер врача. Благодаря непрерывному мониторингу врач-эндокринолог на своем рабочем месте сможет делать выводы о реальных изменениях сахара крови, происходящих у пациента в течение дня и может дать рекомендации по оптимизации сахароснижающей терапии, а также по рациону питания.

На следующий день врач-эндокринолог, и.о. заведующего эндокринологическим диспансером Якутской Республиканской клинической больницы Оксана ЗАХАРОВА и ее коллеги на рабочем компьютере доктора с помощью установленной накануне программы проверили состояние пациента.

— Мы видим реальный уровень сахара в крови пациента, благодаря этому можем контролировать его состояние на расстоянии и регулировать процесс лечения, — комментирует Оксана Николаевна. – Сам процесс подключения безболезненный и несложный. Будем набирать новых пациентов, следить за их состоянием и корректировать лечение на расстоянии. Важно, что больному не понадобится часто проверять свой сахар крови при помощи глюкометра. Теперь он сможет видеть на своем телефоне уровень сахара и контролировать его с участием лечащего врача.

Лечение сахарного диабета требует постоянного контроля врача-эндокринолога и самоконтроля со стороны самого больного. Благодаря удаленному мониторингу врачи смогут подбирать адекватную терапию, а пациенты принимать именно тот препарат, который стабилизирует уровень сахара в крови в пределах нормы.