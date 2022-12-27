27.12.2022
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Культура
Умнуллубат көмүс ырыалар эһигини күүтэллэр
ЫРЫА… Хайдах эрэ, ханан эрэ киһи сүргэтин көтөҕөн, хомойбуту күүһүрдэр, кырдьаҕаһы эдэримситэр дьикти көстүбэт кэрэ алыптаах. Ырыалыын көтүөххүн, кини көстүбэт кынатыгар олорсон, киэҥ нэлэмэн төрөөбүт дойдуҥ устун айанныы, айанныы туруоххун эрэ баҕараҕын. Ааспыт кэрэ кэм алыбын, санатыа сурэххэ хаалбыт «Умнуллубат Көмүс ырыалар». Тохсунньу 2 күнүгэр киэһээ 18:00 чаастан Өксөкүлээх Өлөксөй аатынан норуоттар доҕордоһууларын дьиэтигэр, ол кэрэ кэм билсэр нүөмэрдэргит:
32-83-86,
8924-868-73-73,
8964-427-67-74,
8914-104-46-27
Онлайн-атыы: Quicktickets.ru, sakhaconcert.ru уонна билиэт Пушкинскай каартанан атыыланыа!
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)
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