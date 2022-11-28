28.11.2022
10:00
287

Происшествия

Умер водитель автобуса, попавшего в страшное ДТП

Водитель автобуса, столкнувшегося с большегрузом в Нерюнгринском районе, умер в больнице, не приходя в сознание. Об этом в воскресенье вечером сообщили в управлении Госавтоинспекции МВД по Якутии, передает ЯСИА.

«Водитель, стаж вождения которого составляет 30 лет, вскоре скончался в реанимации, не приходя в сознание. Один пассажир с серьезными травмами был госпитализирован, остальным медики назначили амбулаторное лечение», — указано в сообщении Госавтоинспекции.

Напомним, ДТП произошло 27 ноября на федеральной автомобильной дороге «Лена» — столкнулись автобус Higer и большегруз. В салоне автобуса находились более 50 человек. Обстоятельства произошедшего проверит прокуратура.

ДТП в Нерюнгринском районе: 11 пострадавших
Источник: https://ysia.ru/v-bolnitse-umer-voditel-avtobusa-popavshego-v-dtp-v-neryungrinskom-rajone/

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх