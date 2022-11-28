28.11.2022
10:00
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Происшествия
Умер водитель автобуса, попавшего в страшное ДТП
Водитель автобуса, столкнувшегося с большегрузом в Нерюнгринском районе, умер в больнице, не приходя в сознание. Об этом в воскресенье вечером сообщили в управлении Госавтоинспекции МВД по Якутии, передает ЯСИА.
«Водитель, стаж вождения которого составляет 30 лет, вскоре скончался в реанимации, не приходя в сознание. Один пассажир с серьезными травмами был госпитализирован, остальным медики назначили амбулаторное лечение», — указано в сообщении Госавтоинспекции.
Напомним, ДТП произошло 27 ноября на федеральной автомобильной дороге «Лена» — столкнулись автобус Higer и большегруз. В салоне автобуса находились более 50 человек. Обстоятельства произошедшего проверит прокуратура.
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