Умер водитель автобуса, попавшего в страшное ДТП

Водитель автобуса, столкнувшегося с большегрузом в Нерюнгринском районе, умер в больнице, не приходя в сознание. Об этом в воскресенье вечером сообщили в управлении Госавтоинспекции МВД по Якутии, передает ЯСИА.

«Водитель, стаж вождения которого составляет 30 лет, вскоре скончался в реанимации, не приходя в сознание. Один пассажир с серьезными травмами был госпитализирован, остальным медики назначили амбулаторное лечение», — указано в сообщении Госавтоинспекции.

Напомним, ДТП произошло 27 ноября на федеральной автомобильной дороге «Лена» — столкнулись автобус Higer и большегруз. В салоне автобуса находились более 50 человек. Обстоятельства произошедшего проверит прокуратура.