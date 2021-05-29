Умер ветеран партии

Якутский реском КПРФ и Усть-Алданский райком КПРФ с глубоким прискорбием извещают о кончине после тяжелой болезни ветерана Коммунистической партии, почетного работника агропромышленного комплекса России, заслуженного работника народного хозяйства РС(Я), отличника сельского хозяйства РС(Я), отличного водного хозяйства РС(Я), почетного гражданина Мюрюнского, I Оспехского, Батагайского наслегов Усть-Алданского улуса, депутата Усть-Алданского районного Совета, ветерана труда, ветерана спорта по пулевой стрельбе, начальника Мюрюнского филиала ГБУ «Упрмелиоводхоз» МСХ и ПП РС(Я)

Николая Николаевича ОЛЛОНОВА

и выражают искреннее соболезнование семье покойного, нашим верным и надежным товарищам по партии — жене Анне Ивановне, сыновьям: первому секретарю Усть-Алданского райкома КПРФ Геннадию Николаевичу Оллонову, Ивану Николаевичу и стороннику КПРФ Владимиру Николаевичу Оллоновым и многочисленным внукам.