Умер прокурор Якутии

Сегодня, 19 декабря ушел из жизни 53-летний Олег НАРКОВСКИЙ, прокурор Якутии, старший советник юстиции, стало известно SakhaLife.

Осенью у Олега Дмитриевича было диагностировано серьезное заболевание.

На посту прокурора Якутии он проработал с июля 2019 года. До этого работал заместителем прокурора Красноярского края.

СПРАВКА

Нарковский Олег Дмитриевич родился в 1967 году в г.Кзыл-Орда Республики Казахстан.

Служил в рядах Советской Армии. В 1997 году окончил Красноярский государственный университет.

Работал помощником, старшим помощником прокурора Железнодорожного района г.Красноярска, прокурором, старшим прокурором отдела по надзору за расследованием особо важных дел и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Красноярского края, заместителем прокурора Свердловского района г.Красноярска.

2001-2008 гг. — прокурор Свердловского района г.Красноярска.

С 28 августа 2008 года — заместитель прокурора Красноярского края. Курировал вопросы уголовно-судебного управления, отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе.

С июня 2019 года прокурор Республики Саха (Якутия).