Умер первый человек вышедший в открытый космос

11 октября ушел из жизни Алексей Леонов — советский космонавт № 11, первый человек, вышедший в открытый космос. Дважды Герой Советского Союза.

В 1960 году Алексей Архипович был зачислен в первый отряд советских космонавтов. 18-19 марта 1965 года совместно с Павлом Беляевым совершил полёт в космос в качестве второго пилота на космическом корабле «Восход-2».

В ходе полёта осуществил первый в истории космонавтики выход в открытый космос, проявив при этом исключительное мужество, особенно в нештатной ситуации, когда раздувшийся космический скафандр препятствовал его возвращению в космический корабль.