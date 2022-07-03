03.07.2022
16:37
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Происшествия

Умер малыш, выпавший из 12 этажа в Якутске

Выпавший из окна 12-го этажа в Якутске малыш, которого чудом поймал случайный прохожий, умер в больнице, сообщает телеграм-канал «Комсомольская правда в Якутии».

Информацию подтвердили в минздраве Якутии: «Врачи сделали все возможное, но травмы были не совместимы с жизнью».

Напомним, что все случилось в пятницу вечером, 30 июня в Якутске в многоквартирном доме по ул. Лермонтова, 49.

Мальчик, оставшийся без присмотра родителей, повис на балконе 12 этажа. Его пытались поймать соседи, прохожие. Случайному прохожему удалось смягчить удар, малыш и его спаситель были госпитализированы.  

И вот сегодня пришла горькая весть, что мальчику не удалось выжить.  

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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