Умер избитый посетитель рестобара «Крыша»

Мужчина, которому были нанесены телесные повреждения в одном из развлекательно-досуговых учреждений Якутска, скончался. Об этом ЯСИА сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.

Напомним, конфликт произошел вечером 11 января в рестобаре «Крыша». Ранее в социальных сетях и мессенджере WhatsАpp распространилось видео, на котором видно, как мужчина в серой водолазке обращается к другому посетителю, отвлекая последнего от общения с девушкой. Мужчины о чем-то говорят, после чего посетитель наносит несколько ударов по голове обратившегося, и тот теряет сознание.

Мужчина был доставлен в отделение реанимации. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Врачи боролись за жизнь пострадавшего, однако несмотря на все усилия, 12 января он скончался.

Подозреваемый в избиении добровольно явился в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.