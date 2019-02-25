Умелый боец — везде молодец!

Показательными выступлениями каратистов и юнармейцев 24 февраля была отмечена «Солдатская вечеринка» в ТРК «Чудо-парк». Так называлась программа, подготовленная администратором Ларисой Кликоцкой и ведущей Ольгой Дмитриченко ко Дню Защитников Отечества. Юные гости пришли на праздник со своими родителями, моментально превратившимися в болельщиков.

Открыли мероприятие Шувалов Кирилл, Осипенков Данил, Неплюев Богдан, Смирнов Алексей, Джакбаров Тимур и Морозов Илья, представлявшие «Ассоциацию киокусинкай каратэ» Алданского района (председатель Денис Жданович). Они продемонстрировали традиционную технику тамешивари – разбивание твердых предметов и боевой кихон — основы боевого искусства.

Завороженно наблюдали гости, будущие защитники Отечества, за техниками рукопашного боя с оружием, без оружия и ножевого рукопашного боя, которые мастерски продемонстрировали бойцы районного отделения Юнармии (начальник штаба, подъесаул Алданского станичного казачьего общества, Сергей Каргин). Среди юнармейцев были не только мальчишки, но и представители слабого пола, изумившие непосвященных блестящей военной подготовкой.

«Если вы считаете, что 23 февраля – это праздник военнослужащих, то глубоко ошибаетесь! 23 февраля – это День Защитника Отечества. Каждый мужчина — морской офицер или программист, бизнесмен или сантехник, дворник или учителем – защитник. – приветствовала всех Ольга Дмитриченко. — 23 февраля – это День Защитника своего Отечества, своей семьи, чести своего трудового или школьного коллектива; это День настоящего мужчины. Они окружают нас всюду — те, кого мы любим, с кем дружим, кто помогает нам решать разные проблемы. Этот праздник – для вас!

Как всегда, не обошлось без игровых моментов и подарков от «Ассоциации строителей АЯМ» и руководства ТРК «Чудо парк».

После показательных выступлений ребята, присутствующие в зале, играли в «военные игры». Им пришлось расшифровать буквы, которые писали участники на спинах друг друга. Трудность заключалась еще и в том, что совсем начинающие «связисты» пятилетнего возраста пока не знают алфавита. Но в будущем обязательно освоят и его, и азбуку Морзе. В результате с заданием справились все.

Оказалось, совсем не просто на скорость выжать в стакан лимон! Но когда в соревнование вступили супер сильные пары отцов и сыновей, и одна мама с сыном, в успехе уже не сомневался никто! Два Олега Чопенко, Никита и Костя Винокуровы, Александр и Тимур Шушковы а также Наталья и Артем Шуваловы доказали, что и в нашем современном мире есть очень сильные, а главное, удивительно дружные герои, готовые поддержать друг друга во всех жизненных ситуациях.

Конкурсы на ориентировку в пространстве прошли в жанре селфи. Участникам пришлось на скорость сделать снимки: у кассы «Чудо-парка»; с одним ботинком; со стулом; в фотозоне; с любой девочкой в зале; у заданного аттракциона; с присутствующими близкими.

В боевых действиях не обойтись без разведки. Юные разведчики должны были ответить правильно на вопросы ведущей о маме, об элементах ее одежды: к примеру, какого цвета камень в сережках мамы, или есть ли на ее руке сегодня часы? Но эти вопросы тренируют наблюдательность бойцов, и поэтому ребята старались.

Разумеется, не обошлось без конкурса на поиск современных супер-героев. Нужно было на скорость выбрать из предложенных карточек правильного супер-героя популярных фильмов или детских книг. Оказалось, что все участники достаточно ловко ориентируются и в литературе, и в кинематографе.

И еще один конкурс запомнился всем участникам программы. Назывался он Тельняшка – Party. А суть его заключалась в том, что папа с сыном, которые пришли на праздник в тельняшках, получали в этот день бесплатный жетон на любой аттракцион.

Яркую точку в программе поставили участники студии современного танца «Double dance family» руководитель Андрей Шубенков.

Мероприятие прошло не в традиционном развлекательном формате; оно было и обучающим, и патриотическим. А спортсмены и юнармейцы еще раз убедили всех, как хорошо быть ловким и умелым, быть готовым защитить свою Родину.