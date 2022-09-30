30.09.2022
08:46
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Общество

Умелые руки: Изобретение сунтарцев восхищает🤩🤩

Сунтарские умельцы вот уже 4 год собирают квадроциклы собственного производства. На днях с конвеера сойдет юбилейный 50-ый вездеход. В 2021 году мастера добились получения ПСМ на свои изделия. Это значит, вездеходы уже с документами, их можно ставить на учет и ездить по дорогам общего пользования. Первый экземпляр заказал житель Верхневилюйска, сейчас он исправно ездит по просторам Оленекского улуса. Юбилейный 50-ый квадроцикл уедет в село Эльгяй. Оценив качество и надежность техники, одна семья даже заказала целых три штуки. О работе сунтарских умельцев рассказала журналист Мария Кобельянова — Тускулаана.

Фото: видео - тгк Охота и рыбалка в Якутии
Источник: тгк Охота и рыбалка в Якутии

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