Умеем ли мы отличать эмоциональный голод от физического?
Хождение по диетическому кругу
Это выглядит так: недовольство собой — диета — срыв — недовольство собой — диета — срыв — недовольство собой, и так до бесконечности. Люди, которые упорно пытаются победить лишний вес диетами, к сожалению, не понимают, что большинство диет основано на ограничениях. Порой крайне строгих ограничениях.
А чем больше ограничений, тем больше вероятность сорваться, переесть и снова набрать вес.
Неумение отличать эмоциональный голод от физического
Мы часто едим не потому, что хотим есть, а для того, чтобы справиться с определёнными эмоциональными состояниями.
Мы заедаем либо эмоции, которые неприятно переживать, или, наоборот, компенсируем едой нехватку каких-то эмоций, которые не можем себе сами организовать.
Не хватает любви — мы идём за пирожными. Не хватает умиротворения — мы грызём чипсы. Не хватает секса — пьём чай с шоколадкой. Люди, имеющие здоровое пищевое поведение, легко отличают физический голод от эмоционального. А вот если всё наоборот, то появляется проблема лишнего веса.
Вот что поможет исправить психологические причины переедания:
- Научиться отличать физический голод от эмоционального.
- Создать привычку есть здоровую и полезную еду только тогда, когда вы испытываете физический голод.
- Научиться удовлетворять свои эмоциональные потребности с помощью эффективных, помогающих лично вам, эмоциональных и физических средств, не прибегая к еде.
- Не гнобить себя, а с любовью поддерживать себя в обретении здорового, красивого и стройного тела.
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