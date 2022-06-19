Умеем ли мы отличать эмоциональный голод от физического?

Хождение по диетическому кругу

Это выглядит так: недовольство собой — диета — срыв — недовольство собой — диета — срыв — недовольство собой, и так до бесконечности. Люди, которые упорно пытаются победить лишний вес диетами, к сожалению, не понимают, что большинство диет основано на ограничениях. Порой крайне строгих ограничениях.

А чем больше ограничений, тем больше вероятность сорваться, переесть и снова набрать вес.

Неумение отличать эмоциональный голод от физического

Мы часто едим не потому, что хотим есть, а для того, чтобы справиться с определёнными эмоциональными состояниями.

Мы заедаем либо эмоции, которые неприятно переживать, или, наоборот, компенсируем едой нехватку каких-то эмоций, которые не можем себе сами организовать.

Не хватает любви — мы идём за пирожными. Не хватает умиротворения — мы грызём чипсы. Не хватает секса — пьём чай с шоколадкой. Люди, имеющие здоровое пищевое поведение, легко отличают физический голод от эмоционального. А вот если всё наоборот, то появляется проблема лишнего веса.

Вот что поможет исправить психологические причины переедания:

Научиться отличать физический голод от эмоционального.