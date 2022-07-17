Ульяну Винокурову поздравляют с юбилеем

Поздравляем нашу сестру, тетю Ульяну Алексеевну ВИНОКУРОВУ с юбилеем — 75-летием! Желаем крепкого как якутский алмаз здоровья, дальнейших успехов в профессиональной, научной, общественной деятельности! Вы являетесь примером неиссякаемой энергии, созидателем и очень мудрым человеком! Спасибо Вам за все!

Источник: С наилучшими пожеланиями семья ЛАПТЕВЫХ.

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх