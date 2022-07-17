17.07.2022
11:01
350
Светская хроника
Ульяну Винокурову поздравляют с юбилеем
Поздравляем нашу сестру, тетю Ульяну Алексеевну ВИНОКУРОВУ с юбилеем — 75-летием! Желаем крепкого как якутский алмаз здоровья, дальнейших успехов в профессиональной, научной, общественной деятельности! Вы являетесь примером неиссякаемой энергии, созидателем и очень мудрым человеком! Спасибо Вам за все!
Источник: С наилучшими пожеланиями семья ЛАПТЕВЫХ.
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