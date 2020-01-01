Ульяновск-Бухара-Якутск: Оксана Казанцева о жизни, спорте и сборной Якутии по художественной гимнастике

«Дети Азии-2020» — это масштабное долгожданное событие, которое проводится каждые четыре года под патронажем ЮНЕСКО, Международного олимпийского комитета и при поддержке Олимпийского совета Азии, Олимпийского комитета России. Игры, которые зародились в 1996 году в Якутии, охватывают весь Азиатский континент. На VII Международных спортивных Играх «Дети Азии» в 2020 году будут представлены 22 вида спорта. Один из которых – художественная гимнастика. С прицелом на «Дети Азии» в 2019 году в Якутии была сформирована сборная по художественной гимнастике, которая будет защищать честь республики на международных соревнованиях. Тренирует якутских гимнасток приглашенный тренер высшей категории, мастер спорта СССР Оксана Казанцева. Она поделилась впечатлениями о Якутии, рассказала о своем становлении, об якутской сборной, последних достижениях сборной и планах на «Дети Азии-2020».

– До этого ни разу в республике не была, как и вообще на Севере. Я приехала в Якутию 11 марта этого года из родного Ульяновка. А большая часть моей жизни связана с Югом — Узбекистаном. История с Якутией началась, когда в декабре 2018 года заслуженный тренер России Татьяна Грибкова, которая давно сотрудничает с республикой, предложила мне заняться подготовкой сборной Якутии по художественной гимнастике к «Детям Азии». Сроки поджимали, поэтому я дала согласие рассмотреть предложение и стала изучать регион, в который мне предстояло отправиться. В своем круге я попыталась найти того-то из якутян. Хотелось пообщаться с местными людьми, чтобы узнать больше о республике, культуре и менталитете. Знакомые дали мне ссылку на известного якутского фотографа Наталью Оконешникову. Я написала я ей, мы очень хорошо пообщались, в какой-то степени она развела мои сомнения. Так, 12 февраля этого года мы встретились с Президентом Федерации художественной гимнастики Якутии Людмилой Николаевой в Москве, там все и решилось. В марте я уже была в Якутске.

– Как вам работается с якутскими гимнастками? Почувствовали ли разницу в менталитете, или какие-то другие особенности?

– Вы знаете, я не заметила этого, когда приехала. Не было такого «ой это совсем другие дети». Да, девочки другой внешности, у них национальные имена, но не более. Было такое: пока я летела в самолете, пыталась привыкнуть выговаривать имена Кюнней и Айна всю дорогу. А сейчас это без проблем. Я приехала и поняла, что здесь в основном русские фамилии и русские имена, но носить их могут и якутские дети, для меня сейчас это тоже совершенно обыденно. Мне говорили, что местные дети другой ментальности, они в себе, они другие, но я не могу с этим согласиться.

– После набора спортсменок в сборную прошло почти 10 месяцев. Вы ведь уже не раз выезжали на соревнования. Видите ли вы прогресс у девочек?

– Ездили уже не раз – это так. Мы уже привезли золотые и серебряные медали с региональных турниров. Безусловно, прогресс есть, это отмечает и президент федерации Людмила Валерьевна. Но у нас еще все впереди: и долгие тренировки, и выезды на соревнования. Девочки пока еще не осознают масштаб того, что они проходят. Волнение присутствует на всех соревнованиях, это сыграло роль на «Надеждах России». Из-за недостатка опыта выступлений на таких соревнованиях совершаются ошибки. Но именно на «Надеждах России» на девочек обратили внимание, когда сборная стала первой среди команд ДФО. На последних всероссийских соревнованиях в городе Омске девочки показали достойный результат. Хоть и с лентами не все получилось, с обручами девочки выступили очень хорошо. Оценка за упражнение с пятью обручами 20, 75 – это достойный уровень, именно это выступление вывело нас в Топ-8 место из 29 российских команд в многоборье. В финале с обручами мы вошли в пятерку лучших команд.

— К чему готовитесь сейчас, вернувшись в Якутск?

— Ближайшие ответственные соревнования ждут нас уже в начале следующего года, 8-10 января в Южно-Сахалинске состоится Первенство ДФО по художественной гимнастике. Сейчас активно готовимся к нему. С 4 декабря в течении 12 дней девочки жили и тренировались в омском центре художественной гимнастики. В Омске, кстати, одна из самых сильных школ художественной гимнастики России. Мы работали с лучшими тренерами, педагогами и спортсменками на одной площадке, что тоже дало свои плоды. Сейчас еще больше будем концентрироваться на подготовке, надеемся показать хороший результат на дальневосточном первенстве.

— Всегда ли девочки справляются с той нагрузкой, которая возложена на них? Ведь им всего по 13 лет. Возраст очень юный и трудный. Бывают ли конфликты?

– Конечно, как и в любом коллективе конфликты случаются. Но мы команда, работаем на одну цель, поэтому бережем командный дух и стараемся поддерживать благоприятный климат внутри сборной. Вообще хочу сказать о гимнастике и гимнастках, у нас на столько твердый вид спорта и требования очень жесткие. Но это закалка на всю жизнь. Например, в себе я до сих пор это чувствую — дисциплину, ответственность, порядочность во всем. Когда у нас пошли серьезные подготовки в кратчайшие сроки, я выкладывалась на 200%, девочки не выдерживали этого натиска, как и родители. Наш график работы многие воспринимали в штыки. Но это и есть цена успеха. Путь к нему очень сложен и тернист.

— Тренеру ведь тоже очень сложно эмоционально, когда во многом от вас зависит успех команды. Как сами справляетесь с такой нагрузкой?

— Знаете, я всегда на связи со своей семьей. Оставить для меня маму в Ульяновске было очень тяжелым решением. Но она всегда меня поддерживает, говорит о том, что я несу не только функции тренера, но и воспитателя, в какой-то мере и родителя, ведь не все девочки живут с семьями. Поэтому я контролирую их быт – это очень сложно, но мы справляемся.

— На сколько я знаю, в Узбекистане одна из самых сильных школ по художественной гимнастике. Президент Всероссийской Федерации художественной гимнастики, заслуженный тренер РФ Ирина Винер-Усманова из Узбекистана. Как из Ульяновска вы попали в Узбекистан? И что подвигло вас вернуться обратно в Россию?

— Действительно, уровень гимнастики в этой стране очень высокий. Ирина Винер, Алина Кабаева, Венера Зарипова, Амина Зарипова (тренер Маргариты Мамун), Вера Шаталина (тренер сестёр Авериных) — им есть на кого равняться. Там этот спорт очень популярен, современные центры и школы художественной гимнастики в сочетании со спортивными традициями Советского Союза дают свои плоды. Когда мне было около четырех лет мы с мамой уехали в Бухару по семейным обстоятельствам. В гимнастику я попала благодаря своему дедушке, который на тот момент работал в педуниверситете. Он привел меня к старшему тренеру Хохловой Римме Александровне. В 8-9 классе попала в сборную Узбекистана. В 10 классе я решила, что обязательно буду тренером. Поэтому тренировать я стала еще в школе – самых маленьких в свободное время. Позже я поступила в педуниверситет в Бухаре, там и познакомилась со своим супругом Андреем Александровичем, с которым идем уже 25 лет рука об руку. После распада СССР были разные случаи, обстановка в Бухаре стала более напряженной, поэтому с семьей мы решили уехать в Ульяновск.

– Тренировались ли когда-нибудь с Ириной Винер-Усмановой?

–Я состояла в сборной команде Узбекистана в групповых упражнениях, тренировали нас на тот момент Элла Каркачёва и Лидия Таранушенко. Ирина Александровна тогда готовила только гимнасток в личной программе. Но мне посчастливилось бывать у неё на тренировках несколько раз в Ташкенте и на сборах в Таллине. Мне также посчастливилось тренироваться в одном зале с легендарной гимнасткой Венерой Зариповой.

– Монголия в 2020 году должна была принять VII Международные спортивные игры «Дети Азии». Однако по ряду причин эти соревнования пройдут в другой стране. Наверняка в спортивном сообществе ходят слухи, в какой именно. И расскажите, как отмена игр скажется на подготовке якутских спортсменок?

– Не так давно сама прочитала, что уже определены три страны-кандидата на проведение игр 2020 года. Названия стран пока не объявлены. Безусловно, мы поменяем тактику подготовки к соревнованиям. Она будет зависеть от страны, которая примет игры и от сроков проведения соревнований. Но, повторюсь, до этого у нас еще много работы. Сейчас очень важно выработать у девочек психологическую стабильность на соревнованиях.

– Вы были во многих регионах, знаете особенности развития художественной гимнастики там. Что отличает от них Якутию?

– Художественная гимнастика в центре развивается больше на уровне государственном, а в Якутии все-таки преобладает клубная система. Она больше направлена на массовость, а не на спортивный результат, к сожалению. По федеральному стандарту в группах должно быть определенное количество детей. Чем старше дети, тем меньше группы. Также отмечу, что ни в одном регионе, из тех, где я была, местная федерация не вкладывает столько сил в развитие гимнастики. В Якутии система нашего спорта находится на стадии становления, и ответственность за это взяла на себя федерация, за что ей огромное спасибо, особенно ее президенту Людмиле Николаевой, ведь это большой вклад в детей, их здоровье, воспитание и гармоничное развитие. Но по-настоящему мощного эффекта и охвата можно будет добиться тогда, когда на этот спорт обратит серьезное внимание государство и поддержит гимнастику на госуровне. Надеюсь, так все и сложится, ведь детей, желающих заниматься очень много. А некоторые из них — будущие якутские спортсменки, которые смогут представлять республику на всероссийских соревнованиях, одерживать победы и прославлять регион.