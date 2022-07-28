Ульяна Винокурова: Законодатели должны выучить уроки лесных пожаров и срочно исправить свои ошибки

О громком деле лесничего Николая Лукина высказалась Ульяна Винокурова, известный ученый и общественный деятель, в своем телеграм-канале:

Как убедительно взывал Вицин: «Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!» Мы тоже надеемся на гуманность и справедливость по отношению к Николаю Лукину.

Суд над ним начался 14 февраля.

Удушающий смог летних лесных пожаров в Якутии проник в судебную систему в виде административных дел работников леса и уголовного дела, ответчиком которого стал лесничий Николай Лукин из Чурапчинского улуса Якутии. Как опытный профессионал он все лето организовывал тушение пожаров в нескольких улусах, но несчастный случай с гибелью мобилизованного превратил огнеборца в крайнего. Погибший бульдозерист,недавно прибывший на север, не знал особенности почвы тающей мерзлоты, спасения от пожарной стихии и отказался выполнить команду к выходу из полосы стремительного натиска огня.

Как сообщили ветераны лесного дела, за 83 года со дня создания службы охраны лесов, это первое уголовное дело, и оно возникло из-за упущений в законах и нормативных актах по оперативному управлению ЧС.

Мы сегодня встретили Николая Лукина у ворот Чурапчинского районного суда, расположенного по ул.Дзержинского. Он пришел ровно к назначенному времени подтянутый, сосредоточенный. На вопрос: «а почему не оттягиваете заседание суда каким-либо способом?». Николай Алексеевич ответил:» Нет, я здоров. Я готов к суду». Но суд оказался не готов. Хотя вчера сообщали, что будет открытый суд, но сегодня у входа в суд показали документ от 19 января об ограничениях в связи с ковидом до 1 марта. Потому никого из общественной организации лесоводов не пустили. Но и это ограничение не помогло работе суда. Заседание перенесли аккурат на 28 февраля, за день до конца даты ограничений.

Администрация улуса представила ходатайство Николаю Лукину как авторитетному лесничему-огнеборцу, многодетному отцу и руководителю ТОС, территориального органа самоуправления.

Кстати, в новом законе о публичной власти в системе местного самоуправления ТОСам передаются полномочия по самоорганизации населения, особенно в случаях угрозы благополучию и жизнеобеспечению граждан.

Судебный процесс над огнеборцем-общественным лидером становится знаковым событием, определяющим отношение населения и лесничих к участию в тушении лесных и ландшафтных пожаров.

Чаша весов Фемиды определит поворот общественного мнения. Профессиональное сообщество, местное самоуправление, огнеборцы, население едины во мнении: Н.А.Лукин не виноват.

Уроки лесных пожаров должны выучить законодатели и срочно исправить свои ошибки.