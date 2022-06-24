Ульяна Винокурова: Ысыах творится молодежью ради лучшего будущего

Доктор социологических наук, профессор Арктического государственного института культуры и искусств Ульяна Винокурова в своем телеграм-канале делится впечатлениями об Ысыахе Олонхо в Верхневилюйском улусе, прошедшего 20-21 июня.

«Ысыах творится молодёжью и ради лучшего будущего последующих поколений, благополучия всего живого на Земле и во Вселенной. На Ысыахе Олонхо приняли участие 25 студентов кафедры народной художественной культуры АГИКИ. Спектакль Театра Олонхо «Хардааччы Бэргэн» сотворён искусством наших преподавателей, студентов творческой студии народного артиста РФ Андрея Борисова. Это дипломная работа Павла Колесова. Гаврил Менкяров в роли Хардааччы Бэргэн, Анастасия Алексеева в роли Алып Сэгэйэн и вся труппа подняли спектакль на уровень «Золотой Маски».

Член-корреспондент Российской Академии Художеств, доцент АГИКИ Дьулустаан Бойтунов открыл персональную выставку в родном селе Кэнтик, тем самым сделав его центром искусства российского масштаба.

[В рамках мероприятий Ысыаха Олонзо] АГИКИ презентовал на родине сказителя А. Т. Титарова прекрасно изданную как по научным требованиям, так и по художественному оформлению олонхо «Хардааччы Бэргэн» – первый том серии «Сказители Земли Олонхо» под научной редакцией кандидата искусствоведения, проректора вуза Веры Никифоровой.

Наши студенты и доцент кафедры НХК Анастасия Сидорова работали в режиссерско-постановочной группе торжественного открытия и закрытия Ысыаха Олонхо.

Выпускники кафедры НХК среди молодых исполнителей олонхо заняли призовые места: Стас Иванов – 2 место, Михаил Шамаев – 3 место. Выпускница кафедры НХК Вера Цыпандина во взрослой категории удостоилась 2 места. А ведь в конкурсе участвовали около 300 исполнителей олонхо, лучшие из 32 улусов республики.

Помимо этого, многие студенты и выпускники АГИКИ получили отдельные номинации по всем фольклорным жанрам. Заведующий кафедрой НХК, кандидат культурологии Зоя Стрекаловская в эти дни работала в качестве жюри для юных исполнителей олонхо.

Ысыах Олонхо стал своеобразным отчетом АГИКИ по выполнению своей миссии: сохранять, возрождать и развивать культуру и искусство народов Арктики, подготовить высококвалифицированных специалистов по 16 направлениям.

Приехав к утру в Якутск, мы тут же стали участниками церемонии подписания соглашения о создании Международной молодежной ассоциации «Эпическое наследие» с рядом стран и российских регионов. Штаб-квартира – АГИКИ.

Как растет эпический Айыы-богатырь, так и АГИКИ взращивает молодость народов, исповедующих светлые и добрые ценности искусства, радости жизни.

Сегодня день рождения ректора АГИКИ Саргыланы Семеновны Игнатьевой. Пусть этот пост станет поздравлением и пожеланием Соргу Дугуй!».