Ульяна Винокурова: В Якутске — Майдан!?

В Якутске — Майдан!! Четвёртый! Об этом сообщила мне коллега Алсу Еникеева из Казани прямо с трапа самолёта, везущего участников международного просветительского проекта «Алтын-Майдан-Якутия».

Ни сном, ни духом я не ведала о таком инклюзивном фестивале. У него безусловный гуманитарный посыл, что придал особую атмосферу Открытию Алтан-Майдана.

К нам приехали из Татарстана, Царского села, Осетии, Бурятии, Тывы и еще много разных творческих коллективов.

Имена Победителей фестиваля присваиваются звёздам на небе! Из Якутии уже горят 3 именные звезды. Среди них «Аар Аартык» АГИКИ, юбилейный концерт которого состоялся в Сахатеатре.

Бессменный руководитель Алтын-Майдана — член Ассамблеи народов Евразии,з.д.к.Татарстана Гамира Габдуловна Гадельшина.

А исполнительный директор — Иван Чирков из Сочи, при знакомстве представившийся одним из тех 100 талантливых ребят, которых мы возили по проекту фонда «Возрождение» на творческий лагерь в Места курыканов в Иркутскую область в 1999 году. Да, я вспомнила, что Ваня был в фольклоре и в стихах.

Алтын-Майдан привёз нам разнообразную программу из образцов культур разных народов. Талант на таланте!

Якутская весна гостеприимна!

Вот программа Алтын Майдана в Якутии! Пусть наш майдан будет полон звуками музыки и песен!