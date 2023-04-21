Ульяна Винокурова: В Якутии сохраняется живая культура почитания заслуженной старости

У нас в Якутии сохраняется живая культура почитания заслуженной старости. Тому пример, как организованно, мобильно и душевно был проведен с 31 марта по 18 апреля 85-летний юбилей к.т.н., ветерана атомной промышленности, уроженца Чурапчинского улуса, проживающего более 60 лет в г. Новосибирске Иоганна Егоровича Максимова.

1 из 9

Он, по щедрости души, является наставником якутского студенчества в Новосибирске. Одних только ежегодных Ысыахов провел 23 раза, благодаря которым создаются семьи, сплачивается якутская диаспора.

Иоган Егорович активно распространяет созданную им систему экодуховного восхождения личности, развивающей гармоничные отношения Человека и Природы.

Чурапчинцы построили для земляка-атомника шестиугольный дом просветительства экодуховности.

Ядерная культура, унаследованная от И.В.Курчатова, стремившегося к мирному атому, явно имеет шанс к укоренению в Якутии. Как отметил Афанасий Махатыров (Хоту тент), на протяжении всего юбилейного марафона заботившийся об уважаемом старце, даже самоназвание народа — Уран саха говорит о многом в контексте мифологических и космологических наследий.

3 духовных подвижника саха служили Атому: Мандар Уус служил в атомной подводной лодке, А.И.Чомчоев был ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС и Иоган Максимов усвоил неугасимость идей ученых-атомников.

В эти дни Якутия готовится к переходу на атомную энергетику. В июне прибудут специалисты Курчатовского института.

Воздух научных открытий наполняет насыщенный озоном весенний воздух. Как говорил Игорь Васильевич Курчатов: «Институт не лодка, быстро на новый курс не повернёшь». Тем более нас, воспитанных в фобиях.

Иоган Егорович подарил много книг Национальной библиотеке, дар назвали «Атом».

Юбилейный марафон учёного-атомника Иогана Максимова явно снизил уровень нашей нуклеофобии.

