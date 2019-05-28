Ульяна Винокурова- профессор года!

Руководитель научно-исследовательского центра циркумполярной цивилизации, доктор социологических наук, профессор кафедры народной художественной культуры АГИКИ Ульяна Алексеевна Винокурова награждена Общенациональной премией «ПРОФЕССОР ГОДА – 2019». Премию Ульяне Алексеевне на Межрегиональном профессорском форуме вручил председатель ООО «Российское профессорское собрание», профессор, доктор юридических наук, зав. кафедрой МГИМО Владислав Гриб.

Коллектив Арктического государственного института культуры и искусств поздравляет уважаемого профессора Ульяну Алексеевну с заслуженной наградой и признанием ее академических заслуг в подготовке квалифицированных кадров!

Ульяна Алексеевна Винокурова — известный научный и общественный деятель, человек активной жизненной и гражданской позиции, интересная творческая личность. Нет, наверняка, в республике человека, который бы не знал Ульяну Алексеевну. Почетный гражданин Среднеколымского улуса, академик Российской Академии естественных наук, Санкт-Петербургской Арктической академии наук, почетный академик Академии духовности Республики Саха (Якутия). Заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия).

Автор множества учебных пособий, монографий, научных работ, публицистических работ. Является создателем многоязычных Интернет-порталов интернет-порталов «Обсерватория образования и культурного разнообразия народов РС (Я)» (www. kuyaar.оrg), «Циркумполярная цивилизация в музеях мира» (www. arcticmuseum.com), поддерживаемых ЮНЕСКО, по гранту Российского совета Global Greengrants Fund создала сайт «Люди и Природа Полюса Холода» (www. yakutcold.ru). Является членом научных журналов, входящих в перечень ВАК «Знание. Понимание. Умение», «Вестник ЧГПУ», журналов «Вестник АГИИК» и «Партнерство цивилизаций».

Является основателем научной школы «Арктическая циркумполярная цивилизация». Сведения о научной школе У.А.Винокуровой опубликованы в десятом томе «Ведущие научные школы» (Ведущие научные школы. — М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2017. — Т. 10. — 184 c. ISBN 978-5-91327-481-6.) Является руководителем аспирантской программы по научной специальности 22.00.04 (Социальная структура, социальные институты и и процессы) кафедры социологии и управления персоналом Финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова. Под руководством У.А.Винокуровой защищено 4 диссертаций на соискание ученых степеней, обучается 10 аспирантов. Состоит членом диссертационного совета по педагогическим наукам Д212.306.08 при Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова.

В настоящее время Ульяна Алексеевна ведет активную общественную работу в качестве члена международной организации ВЕВО (образовательные организации, занимающиеся оленеводческими народами мира), Высшего Совета старейшин РС (Я), члена экспертной комиссии Министерства культуры и духовного развития РС(Я), сопредседателя ассоциации «Священные места Якутии». Инициировала межвузовский социально-образовательный проект «Образование+Культура», объединяющий АГИКИ, ЯГСХА и ЧГИФКиС, нацеленный на повышение качества жизни сельских жителей. Выступила в качестве инициатора, разработчика концепций и эксперта инновационных проектов «Земля Олонхо», «Белые ночи на краю Ойкумены», «Человек на Полюсе Холода», Культурологический форум «Культура и Цивилизация» и т.д. Создала 4 республиканские экспериментальные площадки в общеобразовательных школах по возрождению исчезающих языков и культур юкагиров, эвенов, северных саха, международную эколого-художественную Школу Чысхаана.

Человек яркий, неординарный, один из духовных лидеров республики, к мнению и слову которого прислушивается общество, Ульяна Алексеевна Винокурова на протяжении всей своей жизни неустанно трудится во благо родной республики. Она является одним из известных и авторитетных якутских ученых в стране и мире. И общенациональная премия » Профессор года 2019″ является еще одним доказательством авторитета и веса Ульяны Алексеевны Винокуровой в научном мире. Поздравляем, наша уважаемая Ульяна Алексеевна! Vivat academia, vivant professores!