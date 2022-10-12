Ульяна Винокурова: Порадуемся за ненецких оленеводов…

Ульяна Винокурова в своем телеграм-канале пишет:

Порадуемся за оленеводов Ненецкого автономного округа. В Ненецком автономном округе всем оленеводам предоставят бронь от частичной мобилизации, сообщил глава региона Юрий Бездудный. «Оленеводство — это отрасль экономики, которая жизненно важна для нашего округа. Именно труженики тундры обеспечивают продовольственную безопасность НАО», — заявил он.

А якутский военком А.Авдонин «порадовал», что полной мобилизации не будет.

А председатель правительства А.Тарасенко потребовал, чтоб самолеты с мобилизованными летали из Якутска в Хабаровск с полной нагрузкой 150 чел.

А Государственное Собрание не провел до сих пор ни одного публичного обсуждения проблем частичной мобилизации.

Поскольку количество мобилизованных — секрет, можем предполагать, что увезли более 4 тысяч якутян из общей численности населения менее 1 млн.чел. За цифры не ручаюсь, всё на глазок, изустная информация. Нет официальных опубликованных данных, хотя частичная мобилизация встревожила каждую семью и экономику всей республики на пороге лютой зимы. Где справедливость? Не только в пропорциях.

Увезли фермера, взявшегося за грант выращивать 50 голов скота. Он был сиротой, изо всех сил стремился к созданию благополучия своей семьи. Трое детей. Повестку вручили в 22.30 вечера и в 7.30 утра увезли. Теперь он где-то под Херсоном. А скот остался без хозяина. Грант обещали погасить. Жена спрашивает: когда вернётся муж? Им тяжело, помогает старуха-мать.

Дважды ходила в минсельхоз с вопросом, почему не бронируете тех, кто ухаживает за живностью- скотом, оленями, лошадьми, птицами, свиньями. За ними нужен ежечасный уход. Это не недра, они могут полежать. Ответ: стараемся, но пока не получается. А у ненецкого губернатора получается, хотя живем в едином правовом государстве. Зато получается забирать на порядок больше мужчин. Чем так приглянулись или провинились наши мужчины?