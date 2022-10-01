Ульяна Винокурова: Нужна медицинская помощь участникам спецоперации и родным погибших

Ульяна Винокурова в своем телеграм-канале сообщает:

«Орден Мужества» (посмертно) вручён родителям 25- летнего Николая Сибирякова, сержанта СВО, погибшего в Запорожье в апреле. Его жизнь положена на алтарь меморандума о присоединении к территории России Запорожской области. 12 мая я писала о том, каким парнем он был. Лидером молодёжи, умным, честным, трудолюбивым.

26 сентября Петр Петрович и Дарья Николаевна Сибиряковы приняли из рук Ил Дархана посмертную правительственную награду своего первенца.

Пригласила Петра и Дарью к себе домой, посидеть, помянуть, пообщаться. Вспомнили, какие умелые были дяди, как на трактористах-братьях Сибиряковых держалась жизнь Хатынгнаха. И сенокос, и дрова, и ГСМ, и стройки, — все требовало сильных и заботливых мужчин. Петра Петровича трижды избирали главой родного наслега. Он вместе с братьями все дома подключил к центральному отоплению. Вспомнили, как их дядя уходил с одним топором и рыболовецкой сетью за спиной. И смастерив лодку на месте, рыбачил на озере и приходил со сплетенным из тальника полным тымтаем отменных рыб и угощал всех нуждающихся. Вспомнили, как рос первенец Коля, как были дружны все дети и как старший заботился о брате и сестре, о семье. И как его уважали друзья, одноклассники, односельчане и как все горевали, помогли всем миром возвращению и захоронению на родной земле, рядом с любимыми дедушкой и бабушкой.

На похоронах приехавший сослуживец рассказал, как сержанта Николая уважали в штабе, ведь он был информатик, умел работать с документами и с техникой, был смел и у него было надежное плечо. В редких телефонных разговорах он мечтал увидеться, возвратиться в родной дом.

Петр и Дарья приехали в Якутск еще в августе. У Петра — направление в кардиологию, у Дарьи — в онкологию. Хотя до гибели сына они были совершенно здоровые. Очередь в кардиоцентр наступает 10 октября. А ведь надо вернуться до бездорожья в родной дом. Появилась особая категория больных — родители погибших и участников СВО, реабилитация здоровья которых требует специального внимания. Возвращаются и участники с физическими и психическими травмами. Надо опубликовать информацию о медицинской помощи участникам СВО и их родным.