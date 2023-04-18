Ульяна Винокурова: Ничто нас в жизни не может вышибить из седла, но меня…

«Ничто нас в жизни не может вышибить из седла!»- под таким девизом выросло наше поколение.

Но меня трижды чуть не вышибло из седла: в феврале и сентябре прошлого года. И вот ещё вчера: принятие закона о цифровизации воинского учёта. В особенности, появление категории уклонистов, среди которых могут быть много невинно виноватых с территорий с цифровым неравенством и труднодоступных. А карающие меры, кажется, не учитывают эту российскую глубинную реальность.

Поскольку закон вступает в силу с момента опубликования, хотелось бы получить разъяснения о том, какие будут механизмы согласования его с недавно принятыми следующими документами:

1) Регламентом Минобороны РФ от 18 марта 2023 г. о добровольцах;

2) О контрактной службе в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;

3) Приказом Минтруда РФ от 21 февраля 2023 о Перечне видов работ, профессий, должностей… для альтернативной службы.

Поскольку текст еще не опубликован, трудно создать системное представление о месте нового закона в правовом поле и его социальной значимости.

Надеюсь, он не вышибет из седла.

