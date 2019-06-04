Ульяна Винокурова: Национальный театр танца — созрел в Год театра!

В Якутии много замечательных творческих коллективов, ставших имиджем республики. Национальный театр танца РС(Я) им. С.А.Зверева-Кыыл Уола со своим этнобалетом «Дети Белого Солнца» вошел в когорту лучших! Весной этого года, на Х республиканском фестивале «Желанный берег», этот этнобалет удостоился номинации «Признание зрителей». Свою номинацию спектакль еще раз подтвердил 2 июня. В переполненном зале Театра оперы и балета зрители с восторгом аплодировали зрелищному, красочному, многогранному искусству артистов, создавших художественное историческое полотно языком танца, музыки, пения и сценического мастерства.С первых звуков музыки Рашида КАЛИМУЛЛИНА, феерических танцевальных движений Георгия КОВТУНА, магия искусства овладевает зрителем и не отпускает его до завершающих аккордов.

Я видела этнобалетные спектакли в Уфе, Элисте, Горно-Алтайске, Абакане, Улан-Удэ, но такого мощного по энергетике духа, сочетания аутентичности с профессионализмом, живой целостности этнокультуры, глубинного выражения тюркских корней и этнической самобытности отметила только в «Детях Белого Солнца». Универсализм языка искусства выражен этническими образами, смыслами и ценностями.

Состав труппы находится в самом расцвете сил, творческая энергия молодых фонтанирует. Национальный театр танца синтезировал высокие достижения разных театров и артистов в этномузыке, танцевальном и сценическом искусстве, этноспорте, цирке за последние десятилетия. Профессиональная подготовка его артистов позволяет овладевать всеми этими видами искусств и преподнести зрителю свои художественные интерпретации во всей красе своих разносторонних талантов и умений.

Итоги подготовки в республике профессиональных артистов балета, этнохореографии, оркестра национальных инструментов, игры на хомусе, исполнителей олонхо, этнопения, фольклора, реконструкции материальной и духовной культуры, истории народа саха – все это взошло живой гармонией в творчестве Национального театра танца.

Представляется, что ведущая точка синтеза и развития театрального искусств в республике переходит к Национальному театру танца РС(Я) им. С.А.Зверева- КыылУола.

«Дети Белого Солнца» показали, что творческих коллектив достиг молодой зрелости, и ему по плечу выполнять ответственные государственные заказы, достойно представлять Якутию на российских и международных площадках.