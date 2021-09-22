Ульяна Винокурова: Мы правовым путём совершили явный поворот…

Известный политик и ученый Ульяна ВИНОКУРОВА прокомментировала итоги Выборов-2021 в своем фейсбуке.

— Заалел Восток России. То ли отсвет лесных пожаров, ядовитой завесой накрывших Россию, то ли алая кровь рождающегося нового российского парламента. Новый день рождается с Дальневосточного федерального округа, где 10 субъектов, за исключением Еврейской АО, подали за Единую Россию меньше 41% голосов, предпочитая более социалистические партии.

Почившая Госдума заранее учла эти настроения: только 163 депутата из 450 осмелились идти на выборы 8-го созыва. В результате мы получили ту же ЕР=ГД, но как в русской сказке об искупавшемся в горящем котле Иванушке, ставшем пригожим молодцем. То есть токсичность ЕР вроде снижается благодаря обновлению.

По-настоящему близкими к образцу честных выборов и отражающими реальный расклад политических сил в стране стали продуманные, свободные, активные выборы в Якутии. Якутяне в силу экстрима условий живут жизненной правдой, да и дальше Колыме родной не упекут. Здесь мы видим широкий диапазон от сохранения традиционных ценностей социальной и госполитики КПСС до поддержки рождающейся модели Новой России. Согласитесь, партия «Новые люди» стремительно стала пятой парламентской партией благодаря во многом масштабной личности якутской Сардааны. В новой Госдуме, надеемся, займёт достойную позицию.

Итак, получили образ пяти пальцев в руке. И каждый палец нужен и выполняет свои функции, а вместе — солидарную силу народа как источника российской власти.

Мы правовым путём совершили явный поворот к осознанию того, как живём и как хотим жить. Наступает новый день, рассеивая страхи и вселяя надежды, обещанные победителями. Займём позицию оптимистов и скажем: стакан наполовину полный. Пока.