Ульяна Винокурова: Мое поколение превращается в клин белых журавлей

Мое послевоенное поколение превращается в клин белых журавлей. По данным 2022 года, в Якутии остались лишь 1,5 тысяча женщин и 800 мужчин 75-ти лет.

❤️Об улетевших остается память в сердцах живых.

В эти дни состоялись юбилейные культурные события в память о моих ровесниках-друзьях из заполярного Байдунского наслега и маленького села Хатыҥнаах.

О Семене Лаптеве, художнике, педагоге, ювелире, косторезе издан цветной альбом силами его семьи художников. В нём запечатлены пейзажи родимых мест, где прошло наше детство и юность. Хатыҥнаах — самая крайняя точка произрастания березы, и мы очень любили нежные березки. Запечатлен и сын Дима в детстве, ставший архитектором, ныне в рядах СВО.

Мелодист, самодеятельный композитор, баянист-самоучка Федор Роббек был душой сверстников. Издан сборник его песен стараниями Максима с женой Татьяной, сыном Василия Кудрина, тоже нашего одногодка. Сборник называется «Кубалар»(Лебеди), самой популярной песни на свадьбах, юбилеях, семейных праздниках.

В память о члене Союза писателей Петре Байды и мелодисте Саргылане Слепцове организован творческий вечер памяти в г.Среднеколымске.

Печаль светла. Память жива. Творчество неугасимо.