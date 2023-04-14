Ульяна Винокурова: … мать вашу!

В Мурманской области висел баннер -«Берегите природу, мать вашу!» Мне такой призыв показался с бранной интонацией, но коллеги- русские журналисты только беззаботно улыбнулись. Мол, ничего плохого.

Всё же — Мать Земля, а не мать ваша. Это две большие разницы, как говорят в Одессе.

Чурапчинский улус, живущий на засушливых и тающих мерзлотных грунтах, подвергающийся нашествию саранчи, шелкопрядов, в прошлом году объявил

Год Земли-Матери.

В этом году руководство улуса разработало пилотный проект «Земля-Мать» до 2025 года.

Проект был доложен 22 февраля с.г.на заседании Высшего совета старейшин РС главой улуса С.А.Саргыдаевым и бывшим главой улуса, зам. председателя Высшего совета старейшин И.Н.Аммосовым. Об этом я писала здесь 22 февраля.

Это реальный пилотный проект, крайне нужный для улуса. В этом я убедилась, когда в 2019 году организовывали мобильный международный семинар «Люди на мерзлотных ландшафтах» на территории Мегино-Кангаласского и Чурапчинского улусов.

В 2021 году проводили международные Аргуновские чтения, посвященные Дню Матери Земли.

И вот, пользуясь временем пребывания в Чурапчинском улусе, поинтересовалась, как реализуется пилотный проект.

Степан Анатольевич, глава улуса, взялся за дело по- хозяйски. В этом году очень много снега, создалась угроза сильного паводка, потому своими силами взялись за строительство 2 плотин, купили 10 единиц техники. Подали заявки в МСХ на восстановление 617 га пашен и строительство 8 км изгороди. Подали на грант для протравления саранчи на 800 га.

Главное, созданы трудовые команды. Надеются на поддержку и победу на конкурсах МСХ.

Каждое лето — это экстрим для Якутии. Земля-Мать требует к себе бережного, рачительного отношения. Чурапчинцы это понимают как никто другой. За ними исторически сохранилась репутация Выстоявших перед тремя смертями: испытания засухой, мором и войной.

Весенняя капель словно отбивает ритм времени: пора-пора заняться аграрными работами!

