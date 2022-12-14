Ульяна Винокурова: Лучше один раз увидеть, чем сто раз слышать!

И якутская делегация, состоящая из жителей Усть-Янского района, а также журналистов, общественных деятелей и экологов, прибыла в город Полярные Зори Мурманской области.

Дело в том, что в п.Усть-Куйга Усть-Янского района планируется строительство Росатомом атомной станции малой мощности к 2028 году.

А в городе Полярные Зори действует в заполярных условиях Европы Кольская АЭС Росатома.

И вот представители Усть-Янского района, начав путь с села Усть-Янск на буране, приехали воочью увидеть, как работает АЭС.

Кольской АЭС в будущем году исполнится 50 лет. Срок эксплуатации продлён до 2033 года. Признан лучшим по безопасности в системе Росатома. А город Полярные Зори с населением 14 тыс. чел. — лучшим по качеству жизни и претендует на звание «Молодёжная столица России» в 2022 году. Итоги будут известны в этом месяце.

Директор Кольской АЭС Василий Васильевич Омельчук и глава города Максим Олегович Пухов без спешки, открыто, под видеозапись пресс-центра, ответили на все наши вопросы.

Посещение 4-х энергоблоков вызвало у меня интеллектуальный шок и чувство гордости за советский-российский сверхинтеллект и труд выше мирового уровня.

Росатом не подвергся санкциям. В нём работают 350 тыс. Профессионалов. 75% атомных станций мира обеспечивается российской атомной энергетикой. Росатомом ведется строительство нескольких АЭС в разных странах.

Основной тренд энергетической политики РФ — энергоповорот к повышению доли атомной энергетики до 25% в России в ближайшей перспективе.

Как сказал В.В.Омельчук, «вы должны радоваться, что Якутия включена в эту программу. И надо преодолеть радиофобию как предубеждение радиационного заражения. Современные АЭС безопасны. Главное, там должны строить и работать профессионалы. Чем дороже АЭС, тем больше блага для региона». Я ему поверила.

Надо открыться атомной энергетике в Якутии. Её ждут как источник повышения качества жизни. Поэтому так настойчиво якутяне надеются на разработки миниАЭС, предлагаемые А.И. Чомчоевым. Как обещал председатель правительства РС(Я) А.В.Тарасенко, экспертиза начнётся в Обнинске.

И еще поверила местному пожилому жителю, с которым разговорилась на тему охоты и рыбалки. Он содержит 12 восточно-сибирских лаек и восторженно рассказал свои охотничьи добычи в этих лесах. Не успела посмотреть его хозяйство.

Благодаря профессионально поддерживаемой культуре физической и экологической безопасности, люди и природа живут как у Христа за пазухой,то есть под светом защиты Кольской АЭС.

Как показывают социологические исследования мурманчан, до

90% населения позитивно относятся к деятельности КАЭС, которая даёт им почти половину потребляемой эл.энергии в области, хотя вносит незначительную сумму в бюджет. Зато работает по ESG — требованиям международного бизнеса.

В Полярных Зорях сейчас полярная ночь. Но город ярко освещён и светится всевозможными инсталляциями на темы северного сияния и красоты жизни в Арктике.

Свет над Арктикой — свет от энергии мирного атома. Представила Усть-Куйгу в образе Полярных Зор. Здесь будет строиться 12-я российская АЭС.

Красивые, молодые коренные устьянцы увидели здесь свое будущее. И это доверие предстоит оправдать Росатому.