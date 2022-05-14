Ульяна Винокурова: Личный героизм не имеет срока давности

Покушение на убийство известного общественного и научного деятеля, полковника в отставке Анатолия Игнатьевича Чомчоева глубоко потрясло общественность.

Преступление случилось в ресурсном резервате «Кенкемэ», где счастливо и открыто живёт семья учёных Анатолия и Дианы Чомчоевых, членов нашей общественной организации «Төрүт баай». Мы занимаемся сохранением и разведением якутской аборигенной породы скота. Чомчоевы — убежденные энтузиасты этого дела. Диана Васильевна — кандидат биологических наук, благодаря во многом её энтузиазму сохранился этот дар предков.

10 мая ещё ничто не предвещало о страшном. Мне позвонила Диана, сообщила, что приехала в город и хочет со мной встретиться и обсудить ход её исследования о профилактической роли молока якутской коровы на заболевание ковидом. Я ответила, что лучше встретимся завтра, когда приеду с дачи на заседание диссовета. Диана согласилась и осталась ночевать в городе. А на утро позвонила: не волнуйся сильно, на Анатолия напали, он на операции, срочно еду домой».

Той ночью случилось покушение на убийство Анатолия Игнатьевича Чомчоева. Об этой агрессии пишут много противоречивого.

И мы с Владимиром Степановым, председателем «Төрүт баай», вчера съездили навестить наших друзей в Кенкемэ.

Усадьба встретила нас непривычной тишиной. Мы ощутили тревожную тишину после боя. Следы крови на шлагбауме, у входа в дом, осколки стекол…

Тут выбежали с лаем две собачки Чомчоевых, и признав нас, повели вглубь по пробивающейся весенней траве.

Диана вышла из двора, где на солнышке выгуливались курицы и знаменитая корова Суораттаах, о которой написана целая исследовательская монография хозяйки. В прошлом году мы здесь обсудили эту книгу и наметили наши планы на этот год. Суораттаах отелится со дня на день.

Диана, жена полковника, с удивительным самообладанием, во всех подробностях рассказала о случившемся. И сам Анатолий Игнатьевич, истекая кровью, самостоятельно на своей машине добравшись до Якутска (46 км), рассказал родным всё, что случилось. Всё это успели записать, прежде чем он потерял сознание.

Странно, что располагая этими достоверными сведениями, пресс-служба МВД выдаёт заведо неточную информацию. Хотя очень даже следует доверять пострадавшему.

Анатолий Игнатьевич Чомчоев, полковник в отставке, служил зам.начальника штаба гражданской обороны Якутии, обучал бойцов в условиях высокогорья. Был начальником штаба Оперативной группы по ликвидации последствий взорвавшегося четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Есть Благодарность командира войсковой части 59828 В.Гурлева: «Вы уверенно прошли испытание на мужество и стойкость, проявили высокие морально- политические и психологические качества. Глубокое понимание личной ответственности за порученное дело помогло Вам внести достойный вклад в дело ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Выражаем Вам сердечную благодарность за образцовое выполнение патриотического долга». Это было в 1988 году. Были свидетельства, что Анатолий Чомчоев был представлен к высокой правительственной награде, но что-то не срослось. Мы писали письмо министру МЧС РФ Зиничеву Е.Н. с предложением представить полковника А.И.Чомчоева к званию Героя России, и получили ответ: поздно.

А личный героизм, оказывается, не имеет срока давности. Анатолий Игнатьевич, всю последующую жизнь борющийся с онкологической болезнью после ЧАЭС, сумел отобрать ружья у двух преступников, голыми руками удерживал лезвие ножа в груди от более глубокого проникновения, проявил гуманность к покушавшимся на его жизнь, и спас свою жизнь.

Таков наш друг, наш Герой, потомок легендарного воина Үрэҥ Хоһуун! Вчера сообщили, что операция прошла успешно. И напряжение спало.

И усилилось желание более действенно помогать Чомчоевым. Ведь Анатолий Игнатьевич ещё во время работы в объекте «Укрытие» внутри взорвашегося энергоблока, предложил новый способ этого укрытия и внедрил его. Ныне он создал модель безопасной мини-атомной станции, которой интересовался Жорес Алферов, лауреат Нобелевской премии.