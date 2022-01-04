Ульяна Винокурова: Где зарыта собака внезапной бездумной любви в Госдуме?

Есть понятие в мировой правовой практике – управление животными. А в России придумали закон лишь о любви к собакам и заботе о них за счет граждан и налогоплательщиков. Ни один волос шерсти не должен упасть с любой собаки, даже съевшей человека.

Всё же, что делать с бесхозными, одичавшими, агрессивными, голодными собаками, свободно рыскающими по городам и селам России? Почему вдруг они оказались под воинствующей федеральной защитой? Где зарыта собака внезапной бездумной любви в Госдуме? Судя по ФЗ-498, собаки стали федеральной собственностью и за покушение на их жизнь можно получить кнут и срок.

Сегодня Общественная Палата Якутии открыто обсудила причины превращения столицы республики в город бродячих, агрессивных, одичавших собак. Полное видео круглого стола размещено в социальных сетях. Антинародный закон Бурматова уже сеет жуткую смерть и увечья российских граждан от нападений бродячих собак. Главы российских городов начинают сплачиваться для изменения этого закона. Сама концепция его неверна: она ставит права животных выше, чем жизнь человека. В законе чрезмерно усилена федеральная сфера ответственности за регулирование отношения в области обращения с животными , не обеспечивается безопасность граждан. Закон не регулирует порядок приобретения собак и правовой статус владельца, меры правовой и финансовой ответственности владельцев за агрессивное поведение собак. Закон также не предусматривает порядок обеспечения пищевой базой животных, отпущенных на прежние места их обитания (ч.4, ст 18), что отходит от цели данного закона, преследующего якобы гуманное обращение с животными.

В 2002 году мы в Ил Тумене Якутии разработали и приняли закон «О порядке содержания собак, кошек, экзотических животных и об ответственности их владельцев». Сравнение с законом Бурматова 2018 года выявляет лучшую правовую разработанность и соблюдение идеи сосуществования человека и животного в якутском законе. В нашем законе есть нормы, не установленные ФЗ-498 и учитывающие региональные особенности. В нашем законе введены такие понятия как «бродячие, одичавшие собаки», «пункты передержки безнадзорных животных», четкий перечень потенциально опасных пород собак, порядок регулирования численности безнадзорных собак, применение к собакам общих норм об имуществе, полномочия органов местного самоуправления, порядок владения собаками, права и ответственность их владельцев.

Если сейчас не примем комплексные меры, то к весне мы можем ещё попасть под осаду бешенства собак, тогда ковид поблекнет перед смертельной эпидемией. Я предложила разработать республиканский закон «О государственном надзоре в области обращения с животными в РС(Я)» и срочно внести поправки по обеспечению безопасности людей и управлению жизнью бродячих собак в ФЗ -498 «Об ответственном обращении с животными». И надо задействовать все уровни публичной власти, чтобы дать отпор, предотвратить угрозы и риски. 17 января Ил Тумен обсудит эти поправки. Такое движение нужно организовать по всей России.