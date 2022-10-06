Улусы Якутии получили на производство молока около 3 млрд рублей

Районы Якутии получили субвенции из республиканского бюджета на производство молока на сумму 2 млрд 943 млн рублей, это 95% от 3 млрд 100 млн рублей, которые предусмотрены в 2022 году. Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства республики Петр Попов в ходе прямого эфира в социальных сетях, сообщает ЯСИА.

«План заготовки молока по Якутии на 2022 год составил 62 тысячи тонн, а субвенция составляет 3 млрд 100 млн рублей. Это на 4 759 тонн и 237 млн рублей больше, чем в прошлом году. На 6 октября муниципальным образованиям направлено 2 млрд 943 млн рублей. Это почти 95% от всей суммы», – сказал он.

Петр Попов отметил, что помимо этого, по поручению главы Якутии на закуп сырого молока у граждан предусмотрена господдержка в сумме 58 миллионов рублей. «Эта субсидия предусмотрена для заготовительных организаций, которые занимаются закупкой молока у граждан. Субсидия составляет 10 рублей, при этом закупка получается как минимум за 20 рублей», – сказал первый замминистра.