05.12.2020
13:27
422

Происшествия

Улусный бизнесмен скрыл от государства около 3,5 млн рублей

Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в Мегино-Кангаласском районе возбуждено уголовное дело в отношении  индивидуального предпринимателя, осуществляющего  деятельность в сфере розничной торговли, оказания услуг общественного питания, а также аренды помещений. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты страховых взносов в крупном размере).

По данным следствия, в период с января 2019 по сентябрь 2020 года, осуществляя предпринимательскую деятельность, с целью экономии денежных средств,  в нарушение налогового законодательства предоставлял  Межрайонную инспекцию ФНС РФ по Республике Саха (Якутия) расчеты по страховым взносам с заведомо ложными сведениями.

Как полагает следствие, это привело к неуплате  страховых взносов на сумму около 3 миллионов 470 тысяч рублей.

В настоящее время в рамках уголовного дела устанавливаются все обстоятельства совершенного противоправного деяния, осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование продолжается.

Фото: Из архива SAKHALIFE.RU
Источник: https://ykt.sledcom.ru/news/item/1520073/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх