Улусный бизнесмен скрыл от государства около 3,5 млн рублей

Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в Мегино-Кангаласском районе возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере розничной торговли, оказания услуг общественного питания, а также аренды помещений. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты страховых взносов в крупном размере).

По данным следствия, в период с января 2019 по сентябрь 2020 года, осуществляя предпринимательскую деятельность, с целью экономии денежных средств, в нарушение налогового законодательства предоставлял Межрайонную инспекцию ФНС РФ по Республике Саха (Якутия) расчеты по страховым взносам с заведомо ложными сведениями.

Как полагает следствие, это привело к неуплате страховых взносов на сумму около 3 миллионов 470 тысяч рублей.

В настоящее время в рамках уголовного дела устанавливаются все обстоятельства совершенного противоправного деяния, осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование продолжается.