Улус из Якутии и район из Татарстана будут сотрудничать

Сунтарский и Лаишевский районы подписали соглашение о сотрудничестве

В эти дни делегация Сунтарского улуса во главе с главой улуса Анатолием ГРИГОРЬЕВЫМ и председателем улусного Совета депутатов Ульяной ПОПОВОЙ в рамках деловой поездки посетили Лаишевский район республики Татарстан, где посетили производства сельского хозяйства и социальные учреждения.

В целях всемерно содействовать развитию отношений дружбы и всестороннего сотрудничества между регионами России состоялась торжественная церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между администрациями Сунтарского и Лаишевского районов в развитии производственных и торгово-экономических связей, в области культуры и спорта, образования, сельского хозяйства, а также в реализации приоритетных направлений в области молодежной политики.