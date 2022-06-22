Улучшению услуг здравоохранения способствует нацпроект «Здравоохранение»

Благодаря активному взаимодействию всех органов власти, отрасли здравоохранения уже не первый год реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранения».

«Первичная медико-санитарная помощь является одним из основных направлений здравоохранения, так как это первый пункт при обращении за медицинской помощью. И для модернизации которой запланировано многое – это и строительство медицинских объектов, ФАПов, врачебных амбулаторий, капитальные ремонты, закуп современного оборудования и автотранспорта, развитие санитарной авиации и, конечно же, цифровизация» — подчеркнула министр здравоохранения Лена Афанасьева.

Сегодня очень легко можно записаться к врачу, я могу позвонить в кол-центр по номеру -122 или через раздел «Запись к врачу» портала Госуслуг. Все быстро и просто. Мне удобно пользоваться такими формами записи, так как можно планировать свое время, — говорит пациентка Медицинского центра г. Якутска Мария Бурцева.