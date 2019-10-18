Улучшение транспортной инфраструктуры — в руках дорожников

Третье воскресенье октября вся страна отмечает профессиональный праздник День работников дорожного хозяйства. К трудовому коллективу Ассоциации строителей АЯМ он относится непосредственно, ведь помимо основного профиля, переработки грузов, предприятие развивает и другие производственные направления, востребованные на рынке.

«Дорожное хозяйство республики и Алданского района является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг, — прокомментировал свое отношение к данному профессиональному празднику исполнительный директор Егор Фролов. — Наличием и состоянием автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства того или иного субъекта. ООО «Ассоциация строителей АЯМ» оказывает услуги по ремонту и содержанию автодорог в муниципальных поселениях Алданского района, что приводит к улучшению всей транспортной инфраструктуры. А это, прежде всего, инвестиционная привлекательность, а значит развитие бизнеса, социальной сферы, качества жизни населения».

В 2017 году ООО «Ассоциация строителей АЯМ» полностью заменило дорожную одежду на улице Космачева в Алдане. В новый асфальт «оделась» часть улицы Маяковского. В 2018 году которая испытывает серьезные нагрузки от проходящих по ней большегрузных автомобилей, направляющихся к офису топливной компании. в рамках муниципального — частного партнёрства между ООО «Ассоциация строителей АЯМ» и МО «Город Томмот» произведено асфальтирование дорог в городе Томмот по улице Нагорная, выполнялись работы по благоустройству города Алдан в рамках Республиканского праздника «Ысыах Олонхо». Осенью 2019 года осуществлен капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения по ул. Дражная в п. Нижний Куранах.

Бесперебойная работа дробильно-сортировочного комплекса, регулярное обновление автопарка отечественной автотехникой позволяют выполнять работы в заданные сроки и с высоким качеством.

Поздравляя с праздником, Егор Алексеевич Фролов поблагодарил коллег за профессионализм, самоотдачу и высокие результаты, пожелав всем работникам и ветеранам дорожной отрасли крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо развития Алданского района и республики.