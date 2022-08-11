Улучшение картины болезни с помощью картин

Арт-терапия стала для членов группы “Антирак” не только привычной формой полезного времяпрепровождения и совместного отдыха. На ее основе сегодня сложился уже своего рода клуб единомышленников, где наши пациенты постигают азы художественного творчества, учатся рисовать под руководством профессиональных художников.



В эту среду в Галерее западноевропейского искусства по улице Петровского состоялся очередной мастер-класс. Наша прекрасная наставница Мария Мищенко преподала урок рисования гуашью. Маша к каждому из нас подходит индивидуально, дает советы, помогает подобрать краски, и всегда очень доброжелательно поддерживает своих учеников.



В ходе работы начинающие рисовальщики рассказывают свои истории, делятся опытом преодоления тяжелой болезни, что само по себе очень важно и ценно. На сегодняшнем занятии Наталья рассказала о своей поездке к клинику Санкт-Петербурга, а затем и в далекий Дагестан для встречи с уникальным доктором. Такие беседы очень полезны, информативны и способствуют позитивному настрою.



Сегодня после двухчасового рисования мы погуляли в сквере музея. Сколько живу в городе, и не знал, что в самом центре столицы есть такой уютный уголок природы, где можно спокойно посидеть в одиночестве после посещения галереи или устроить познавательную экскурсию для ребенка. Признаться, нам и самим было очень интересно узнать о растениях нашего северного края, которые произрастают в этом сквере. Здесь растут самые разные виды таежных и плодовых деревьев, кустарников, лекарственных и самых простых луговых растений. Особенно много боярышника разных видов, оранжевые и гранатовые ягоды которого излучают особый цвет и свет. Также мы полюбовались инсталляцией якутской керамистки Сардааны Даваасенгэ.



Прошла очень интересная встреча. Благодарим нашу замечательную учительницу рисования Марию Мищенко, коллектив Национального художественного музея РС(Я).



Сегодня, в четверг, в 13 часов в Галерее картин народного художника, академика А.Н. Осипова по адресу Хабарова, среди его замечательных полотен, состоится встреча с нашим онкопсихологом Надеждой Васильевой. Тема ее: «Внутренняя картина болезни».