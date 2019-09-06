Улучшение городской среды в Якутии

На Восточном экономическом форуме Якутия заключила соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив. Документ подписали руководитель республики Айсен Николаев и гендиректор Агентства Светлана Чупшева.

Ожидается, что Управление архитектуры и градостроительства при главе республики и Корпорация развития Якутии установят с АСИ партнерские связи в улучшении среды в населенных пунктах региона. В частности, через Центр компетенций по вопросам городской среды, созданный в республике в текущем году, Агентство поможет в реализации программы «100 городских лидеров». Речь идет об обмене опытом, методической поддержке при формировании команд на местном уровне, организации мероприятий по урбанистике от ведущих мировых и российских экспертов.

«На базе Центра будут организованы обучающие мероприятия по вопросам управления городским развитием и сформированы команды местных городских лидеров, способных внести изменения в жизнь населенных пунктов республики Саха. Мы привлечем к работе над проектами ведущих российских и международных экспертов, художников, ландшафтных дизайнеров, архитекторов – всех тех, кто может создать современную урбанистику», – рассказала руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.

Кроме того, АСИ планирует создать на базе республиканского Центра компетенций по вопросам городской среды аналитические и научно-исследовательские сообщества для реализации и экспертизы проектов городов Дальнего Востока, а также оказать содействие в масштабировании лучших региональных практик по улучшению городской среды в российских городах.

«Масштабирование лучших практик управления и поддержка реализации сетевых проектов в российских городах — одна из первостепенных задач Агентства стратегических инициатив. Мы уверены, что благодаря сотрудничеству нам удастся внедрить лучшие городские проекты на территории республики, а также масштабировать их в другие города», — отметили в АСИ.

Напомним, программа «100 городских лидеров» стартовала в январе текущего года под эгидой Агентства стратегических инициатив в партнерстве с госкорпорацией «Росатом». Она призвана изменить качество и образ жизни в российских городах за счет реализации конкретных лидерских проектов. В отборочном туре программы приняли участие 154 города из 74 регионов страны. Отбор прошли проекты из 27 городов России, в том числе Парк будущих поколений в Якутске. Это максимально функциональное общественное пространство для круглогодичного использования. Общая площадь будущего парка – 2,4 га в периметре улиц Ойунского, Петровского, Белинского, Каландаришвили.