Ультрамарафонец из Якутии взял серебро в Калужской области
Известный экстремал, бегун на сверхдальние дистанции из Якутии Эрхан Бысыин стал участником зимнего трейлового забега Nikola-Lenivets Winter Wild Trail. Соревнования прошли 1 марта в Калужской области на территории арт-парка «Никола-Ленивец».
Якутский ультрамарафонец на этот раз решил проверить свои силы на самой короткой дистанции, представленной в зимнем трейле – забеге на 11 км. В итоге он занял второе место из 276 участников. При этом, Эрхан Бысыин отметил на своей странице в Инстаграм, он по ошибке пропустил поворот и сошел с разметки, так что на финише ему пришлось догонять лидеров:
«Первые три километра были догонялки. Потом уже все сели по своим местам. Я и пару ребят с марафонской дистанции сформировали группу и начали набирать крейсерскую скорость. Я обрадовался, что бегу вторым. Был небольшой отрыв от остальных. Но радость была недолгая. Как оказалось, мы пропустили поворот и сошли с разметки. Оглянулись назад, а там вдалеке другие участники уже теперь от нас отрывались. Обратно на разметку вышел восьмым. Отставание от второго было где-то 300-400м. До финиша оставалось 2,7км. Я начал ускоряться и потихоньку стал догонять. За километр до финиша вышел четвёртым. Потом за 300 метров до финиша обошёл третьего и на финишном повороте догнал второго. И с отрывом в 3 секунды на финиш пришёл вторым. Вот такая вот скоростная тренировка получилась».