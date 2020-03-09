Ультрамарафонец из Якутии взял серебро в Калужской области

Известный экстремал, бегун на сверхдальние дистанции из Якутии Эрхан Бысыин стал участником зимнего трейлового забега Nikola-Lenivets Winter Wild Trail. Соревнования прошли 1 марта в Калужской области на территории арт-парка «Никола-Ленивец».

Якутский ультрамарафонец на этот раз решил проверить свои силы на самой короткой дистанции, представленной в зимнем трейле – забеге на 11 км. В итоге он занял второе место из 276 участников. При этом, Эрхан Бысыин отметил на своей странице в Инстаграм, он по ошибке пропустил поворот и сошел с разметки, так что на финише ему пришлось догонять лидеров: