Ультрамарафонец из Якутии взял серебро в Калужской области

Быстрый и тёплый @xrace.wild.trail ! 🟢 «NIKOLA-LENIVETS WINTER WILD TRAIL» 🗓 1 марта 🗺 Калужская область, арт-парк Никола-Ленивец 🔺 11км Встретили весну быстрым и тёплым стартом. В день гонки температура была +3, соотвественно для грязи я выбрал уже проверенные «Salomon speedcross pro 2» и не прогадал. О гонке: Со старта @andybary сразу вышел вперёд. Я начал четвёртым. Первые три километра были догонялки. Потом уже все сели по своим местам. Я и пару ребят с марафонской дистанции сформировали группу и начали набирать крейсерскую скорость. Сперва я не понял, что они марафонцы, потом увидел у них пояса и всё стало понятно. Для уточнения спросил у ребят, они подтвердили. Я обрадовался, что бегу вторым. Был небольшой отрыв от остальных. Но радость была не долгая. Как оказалось, мы пропустили поворот и сошли с разметки (привет XRWT). Оглянулись назад, а там вдалеке другие участники уже теперь от нас отрывались. Обратно на разметку вышел восьмым. Отставание от второго было где-то 300-400м. До финиша оставалось 2,7км. Я начал ускоряться и потихоньку стал догонять. За километр до финиша вышел четвёртым. Потом за 300 метров до финиша обошёл третьего и на финишном повороте догнал второго. И с отрывом в 3 секунды на финиш пришёл вторым. Результат: 2 место (276уч.) Время: 44 мин 25 сек Вот такая вот скоростная тренировка получилась. Спасибо большое @xrace.wild.trail и волонтерам за прекрасный праздник! Спасибо @salomonrussia за предоставленный слот) @yabegu.school @rukhlyadaelena @salomonrussia #trailrunning #wildfamily #salomonrunning