Уловом вора стали книги по психологии и дипломы об образовании

В дежурную часть полиции ОМВД России по Ленскому району Якутии обратилась женщина с заявлением о краже личного имущества из её квартиры. Общий материальный ущерб составил 60 000 рублей.

Участковыми уполномоченными полиции по подозрению в совершении кражи был установлен ранее судимый 31-летний сосед потерпевшей.

Выяснилось, что подобрав ключ, мужчина проник в соседнюю квартиру и похитил оттуда продукты питания, несколько комплектов золотых и серебряных украшений, а также учебную литературу по психологии и дипломы об образовании.

По словам злоумышленника, похищенные ювелирные украшения он выбросил в мусорный бак. При этом книги и дипломы были обнаружены у подозреваемого спрятанными в тайнике.

Часть похищенного изъята и будет возвращена законной владелице. В настоящее время в отношении данного гражданина проводится проверка.