27.06.2022
18:36
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Якутия

Улицы Ленска топит проливными дождями

Сегодня из-за сильного ливня улицы г. Ленска затопило, пешеходы передвигаются по колено в воде, машины тоже чуть-чуть и по уши окажутся в воде. Обычно, такие мощные проливные дожди выпадают в южных регионах страны, к примеру, в прошлом году в Анапе и восточном Крыму низменная часть города была отрезана от центра. Потоки дождевой воды смыли все на своем пути. Из-за потопа было ограничено движение общественного транспорта и такси.

Весьма странно, что такие экстремальные ливни обрушились на западную часть Якутии, г. Ленск.

Фото: тгк Дьиикэй
Источник: тгк Дьиикэй

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