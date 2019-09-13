Улицу Ойунского перекроют

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска информирует Вас о том, что 14 сентября 2019 года в связи с проведением традиционного мероприятия «День первокурсника», посвященного началу учебного года и десятилетию со дня подписания Указа Президента Российской Федерации от 21 октября 2009 года №1172 «О создании федеральных университетов в Северо–Западном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах», на основании уведомления Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова временно будет ограничено движение транспортных средств с 15:00 часов до 16:30 часов в городе Якутске городского округа «город Якутск» по улице Ойунского от пересечения улицы Ойунского и улицы Каландаришвили до Сергеляхского шоссе.

14 сентября 2019 года с 15.00 до 16.30 часов автобусные маршруты будут осуществлять движение по измененным схемам в обоих направлениях.