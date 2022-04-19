19.04.2022
12:17
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Якутск
Улицу Кирова готовят к первомайской демонстрации в Якутске
В преддверии празднования Дня Весны и труда 1 мая и Дня Победы в Центральном округе столицы 18 апреля провели субботник по уборке территории улицы Кирова. Напомним, в этом году первомайское шествие трудовых коллективов Якутска 1 мая пройдет по улице Кирова в связи с капитальным ремонтом проспекта Ленина.
В мероприятии, организованном в целях санитарной очистки территории округа, приняли участие студенты Северо-Восточного федерального университета. Всего на субботник вышли 50 студентов 1-5 курсов и 10 сотрудников управ Октябрьского и Центрального округов.
«Студенты вышли на субботник организованно, с хорошим настроением. Убран сухой мусор, очищены бордюры, проведена влажная уборка остановок», — сообщили из Управы Центрального округа.
Источник: пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
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