Улицу Кирова готовят к первомайской демонстрации в Якутске



В преддверии празднования Дня Весны и труда 1 мая и Дня Победы в Центральном округе столицы 18 апреля провели субботник по уборке территории улицы Кирова. Напомним, в этом году первомайское шествие трудовых коллективов Якутска 1 мая пройдет по улице Кирова в связи с капитальным ремонтом проспекта Ленина.

В мероприятии, организованном в целях санитарной очистки территории округа, приняли участие студенты Северо-Восточного федерального университета. Всего на субботник вышли 50 студентов 1-5 курсов и 10 сотрудников управ Октябрьского и Центрального округов.

«Студенты вышли на субботник организованно, с хорошим настроением. Убран сухой мусор, очищены бордюры, проведена влажная уборка остановок», — сообщили из Управы Центрального округа.

