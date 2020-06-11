Улицу Губина начали ремонтировать

Улица Губина расположена в Губинском округе города Якутска. Общая протяженность ремонтируемого участка — 1,122 км от ул. Федора Попова до ул. Чиряева.

Площадь асфальтирования – 10 893 кв. метров, улица с двухполосным движением, согласно государственного стандарта ширина проезжей части составит 7,5 метров. Подрядчик дорожных работ – ООО «Сельдорстрой», директор Яковлев Сергей Викторович.

После ремонта ул. Губина позволит существенно разгрузить транспортные потоки на параллельных ей улиц Дзержинского и Бестужева-Марлинского.

Работы на объекте начаты с 1 июня. В перечень работы включены устройство земляного полотна, дорожной одежды, пересечений и примыканий, водоотводных лотков, благоустройство. Демонтажные работы на инженерных сетях линии электропередач и линии освещения производятся после завершения работ по прокладке новых инженерных сетей и подключения потребителей к данным сетям.

Согласно контракту эти работы должны быть завершены до 31 октября. Согласно графику производственных работ, подрядная организация приступил ремонтным работам с 1 июня, после завершения выноса сетей.

Заказчик работ – МКУ «Главстрой».

Стоимость работ по контракту составляет 36 950 846, 39 рублей.