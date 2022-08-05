05.08.2022
20:35
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Якутск

Улицу Автодорожную в Якутске перекроют до утра

«Управа Автодорожного округа» информирует население,о прекращении движения транспортных средств на участке улицы Автодорожная в городе Якутске.

В связи с проведением работ по замене грунта, выравниванию пучины и ямочного асфальтирования в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
-Прекратить движение транспортных средств на участке улицы Автодорожная от заезда в Отделение ГИБДД МУ МВД «Якутское» до заезда на автоматической газозаправочной станции №3 Акционерного общества «Сахатранснефтегаз» на период с 23:00 6 августа 2022 года до 8:00 07 августа 2022 года.

Фото: ЯСИА
Источник: тгк «Управа Автодорожного округа»

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