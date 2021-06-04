Улица в Якутске два дня будет закрыта для движения

С 9:00 ч. 3 июня до 22:00 ч. 4 июня ограничено движение транспортных средств на перекрестке улицы Каландаришвили с улицей Белинского. На перекрестке улицы Каландаришвили с улицей Ойунского ограничение движения транспортных средств планируется с 9:00 ч. 7 июня до 22:00 ч. 8 июня. Ведутся работы по ремонту газопровода низкого давления.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Yakutskcity.ru

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх