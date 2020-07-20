Улица «Три Сосны» будет временно закрыта для проезда

Управление транспорта и дорожной инфраструктуры Окуржной администрации города Якутска сообщает, что с 21 июля 2020 года будет временно ограничено движение транспортных средств на подъездной дороге к микрорайону «Три Сосны» на участке от Вилюйского тракта протяжённостью 700 метров в связи с работами по капитальному ремонту.

Капитальный ремонт подъездной дороги от Вилюйского тракта к мкр. «Три сосны» проводит ООО «Трансстройсаха». На этом объекте завершены работы по фрезерованию старого дорожного покрытия, выполнены работы по выносу электросетей и опор освещения на 70%. Сейчас ведутся работы по устройству основания, замене слабых грунтов основания, установке бордюрного камня, устройству водоотводного лотка.