20.07.2020
18:29
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Якутск

Улица «Три Сосны» будет временно закрыта для проезда

Управление транспорта и  дорожной инфраструктуры Окуржной администрации города Якутска сообщает, что с 21 июля 2020 года будет временно ограничено движение транспортных средств на подъездной дороге к микрорайону «Три Сосны» на участке от Вилюйского тракта протяжённостью 700 метров в связи с работами по капитальному ремонту. 

Капитальный ремонт подъездной дороги от Вилюйского тракта к мкр. «Три сосны» проводит ООО «Трансстройсаха».  На этом объекте завершены работы по фрезерованию старого дорожного покрытия, выполнены работы по выносу электросетей и опор освещения на 70%. Сейчас ведутся работы по устройству основания, замене слабых грунтов основания, установке бордюрного камня, устройству водоотводного лотка.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Якутск.рф
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