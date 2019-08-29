Улица Петра Алексеева открылась!

Капремонт дорог в Якутске: Улица Петра Алексеева временно открыта

По информации Управления дорог Окружной администрации г. Якутска, на сегодняшний день на улице Жорницкого идет завершающий этап работ по по подготовке основания и укладке асфальтового полотна. По графику, 31 августа на улице Жорницкого будет уложен первый слой асфальта. 2-3 сентября планируется заасфальтировать второй слой, при условии сухой погоды.

В связи с этим, временно открыто движение транспорта по ул. Петра Алексеева, вплоть до завершения асфальтовых работ на ул. Жорницкого. На ул. Петра Алексеева дорожные работы проводятся на участке от станции скорой помощи до ул. Рыдзинского в связи с работами по сетям газоснабжения.

30 августа на пересечении ул. Чайковского – Винокурова проводится переврезка газопровода высокого давления, в связи с чем будет перекрыто движение автотранспорта. В течение трех дней на ул. Чайковского будут производиться работы по отсыпке и уплотнению дороги. Движение транспорта по ул. Чайковского планируется временно открыть к 10 сентября.

Ремонтные работы завершаются по ул. И. Арбиты, обустраиваются тротуары. Открыто движение по ул. Автодорожная на участке от ДСК до ТЦ «Емеян». С сегодняшнего дня конечная остановка автобуса перенесена к ТЦ «Емеян».

От ул. Набережная Р. Дмитриева до ул. Суоруна Омоллоона уложен бордюрный камень, начались работы по монтажу тротуаров и выносу сетей.

На ул. Пилотов ведется работа по переврезке газовых труб.

В Мархе началась асфальтирование ул. Я. Петерса. Отставание от графика имеется по ремонту ул. Газовиков, 30 августа туда выезжает комиссия Управления дорог.

По строительству мостовых переходов – монтаж конструкций моста через р. Шестаковка идет по графику. В микрорайонах Северный и Марха идут буровые работы под опоры мостов, после доставки металлоконструкций начнутся строительно-монтажные работы.

Указанные сроки дорожно-ремонтных работ зависят от благоприятных погодных условий.

До 31 октября 2019 года будут отремонтированы улицы и новые объекты дорожной инфраструктуры города Якутска общей протяженностью 25,8 км:

Автодорожный округ — ул. Автодорожная, ул. Ивана Арбиты, ул. Красильникова;

Гагаринский округ — ул. Пилотов;

Губинский округ — ул. Ларионова, ул. Суоруна Омоллоона;

Промышленный округ — ул. Бестужева-Марлинского;

Сайсарский округ — ул. Чайковского,

Строительный округ — ул. Жорницкого, ул. Петра Алексеева, Хатынг-Юряхское шоссе;

Марха — ул. Газовиков, ул. Школьная, ул. Экспериментальная, ул. Якова Петерса, мост через р. Мархинка, мост через р. Северный, подъездные дороги мкр. Северный;

Пригородный — мост через р. Шестаковка.

Якутск участвует в федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общий объем расходов на дорожное строительство в 2019 году составит 1,5 млрд рублей, из них 500 млн рублей выделено из республиканского бюджета, 500 млн рублей — из муниципального бюджета города Якутска, 496 млн рублей — федеральные средства.