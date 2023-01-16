Улица Гавриила Ксенофонтова появилась в Якутске

Сегодня, 16 января, в городе Якутске состоялось торжественное открытие новой улицы, названной в честь легендарного сына якутского народа Гавриила Васильевича Ксенофонтова.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель главы городского округа «город Якутск» по вопросам развития пригородных территорий, развития сельского хозяйства, торговли и предпринимательства Владимир Аржаков, глава Хангаласского улуса Олег Иринеев, народный депутат Республики Саха (Якутия) Алиш Забид-оглы Мамедов, член Союза журналистов Республики Саха (Якутия) Ермолай Скрябин, заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Антонина Григорьева, родственники Гавриила Ксенофонтова Рейнида Георгиевна Петрова (Ксенофонтова), ветеран педагогического труда и Наталья Ильинична Котельникова (Ксенофонтова), Почетный гражданин Верхоянского района, заслуженный врач РФ и РС(Я).

Владимир Аржаков поздравил горожан и жителей Хангаласского района со знаменательным событием, отметив, что сегодня великому историческому деятелю Гавриилу Васильевичу Ксенофонтову исполняется 135 лет.

«Вклад Гавриила Ксенофотова в развитие Якутии огромен. Несмотря на то, что он был репрессирован, его светлое имя было восстановлено. Следует отметить, что семья Ксенофонтовых сделала очень много для государственности нашей республики. Символично, что именно в день рождения Гавриила Ксенофонтова в городе Якутске открывается улица его имени. Надеемся, что этот район будет развиваться и процветать», — подчеркнул Владимир Аржаков.

Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска