Улицы Якутска будут перекрыты в ночь с 22 июня на 23 июня

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в ночь с 22 июня по 23 июня 2019 года в рамках проведения массового забега «SINET GROUP Якутский Полумарафон 2019», в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет организовано ограничение движения транспортных средств с 23.00 часов до 03.00 часов,на следующих участках дорог:

— улица Лермонтова от пересечения улицы Кирова и улицы Лермонтова до пересечения улицы Лермонтова и Сергеляхского шоссе;

— улица Сергеляхское шоссе от пересечения улицы Лермонтова и улицы Сергеляхское шоссе до пересечения улицы Ойунского и улицы Сергеляхское шоссе;

—улица Ойунского от пересечения улицы Дежнева и улицы Ойунского до пересечения улицы Каландарашвили и улицы Ойунского.